Meteo in Umbria, nuova allerta gialla: rovesci e forti raffiche

Nuova allerta gialla per le condizioni meteo in arrivo in Umbria. Nel pomeriggio è il consueto bollettino del dipartimento nazionale della Protezione civile ad aggiornare il quadro della situazione: dalla mattinata di martedì sono previste «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Abruzzo e precipitazioni sparse sul Lazio, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; è stata valutata allerta gialla sull’intero territorio di Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e su settori di Toscana, Campania, Basilicata e Calabria».

La perturbazione nord atlantica ed i prossimi giorni

Il peggioramento delle condizioni meteo è dovuto alla perturbazione nord atlantica: «Il vortice depressionario – scrive Umbria Meteo – raggiungerà le regioni centrali tirreniche poi si muoverà verso sud, sul Tirreno meridionale, anziché muoversi verso est. Ciò comporterà un iniziale richiamo di aria fredda dal nord Europa nella giornata di mercoledì 22 novembre con correnti da est/nord est, subito dolo, con la discesa del minimo di bassa pressione verso sud, le correnti si orienteranno da est/sud est, richiamando sull’Italia aria più mite proveniente dal mar Ionio e basso Adriatico. Sull’Umbria prime isolate piogge già nella tarda mattinata di martedì 21 novembre poi, tra pomeriggio e sera, piogge progressivamente più frequenti e diffuse. Mercoledì mattina, grazie alle temperature in calo, discesa delle nevicate in Appennino fin sui 1300/1500 metri di quota, forse anche qualcosina in meno sui settori settentrionali della dorsale umbro marchigiana. Venti forti orientali. In serata residue precipitazioni in Appennino, cessazione delle piogge entro le prime ore di giovedì 23 novembre. Tra giovedì 23 e sabato 25 novembre tornerà a prevalere il sole con temporaneo rialzo termico fin su valori poco sopra media, da domenica 26 novembre probabile nuovo peggioramento atmosferico con inizio di una fase meteorologica più fredda ma ne parleremo nei prossimi aggiornamenti».