Meteo in Umbria, ondata di calore in arrivo: oltre 30°C nel fine settimana

Tempo di nuovo estivo in arrivo sul territorio umbro. Dopo un bel po’ di pioggia, sia nel Perugino che nel Ternano è atteso un notevole incremento delle temperature.

Umbria Meteo spiega da martedì 4 giugno « la residua instabilità atmosferica sarà ai minimi termini con temperature che torneranno nella norma. Da giovedì 6 giugno alta pressione e condizioni atmosferiche praticamente stabili con sole e temperature in aumento. Fine settimana caldo con temperature sopra media, oltre 30°C in molte località umbre». Perugia Meteo sottolinea che «da giovedì-venerdì, l’espansione verso nord-est di un promontorio anticiclonico africano, porterà una ondata di calore, la prima di giugno, con massime che, da sabato, si potrebbero portare di diversi gradi al di sopra della norma con valori sopra i 30°C. Questa ondata di caldo, al momento, sembrerebbe non di lunga durata, forse fino a domenica».