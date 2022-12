Meteo in Umbria: pioggia e temporali, c’è l’allerta arancione

Un peggioramento generale delle condizioni meteorologiche è previsto nelle prossime ore in tutta Italia. Il dipartimento nazionale della Protezione civile ha pubblicato il consueto bollettino di criticità e allerta: l’avviso – si legge – prevede, dalla serata di venerdì 09 dicembre, «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, in estensione – dalle prime ore di sabato – a Marche, Campania, ai settori occidentali di Abruzzo e Molise e, dalla mattinata, a Basilicata e Calabria, specie i settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento». Per questo per il territorio umbro scatta l’allerta arancione per domani. UmbriaMeteo parla di «peggioramento atmosferico, il grosso delle precipitazioni è atteso per sabato. Temperature in aumento oggi grazie ai venti da deboli a moderati meridionali». Weekend con ombrello in arrivo.



