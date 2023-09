Meteo, weekend con maltempo in Umbria

Weekend con meteo autunnale in arrivo sul territorio regionale. La ragione è legata all’arrivo di una perturbazione nord atlantica come spiega il portale Umbria Meteo.

Pioggia e nubi

Già mercoledì qualche goccia di pioggia: «Queste nuvole comunque annunciano l’arrivo di una prima perturbazione che giovedì 21 settembre transiterà sull’Italia mentre una seconda perturbazione, più intensa, arriverà tra sabato 23 e domenica 24 settembre. Domani – scrive Umbria Meteo – piogge un po’ più consistenti, generalmente sparse con qualche temporale che localmente potrà aumentare il bottino pluviometro fin sopra le due cifre. Temperature in ulteriore, lieve calo con venti deboli o moderati sud occidentali. Sulla nostra regione poi, venerdì 22 settembre, temporaneo, iniziale miglioramento atmosferico poi nuovo peggioramento atmosferico dal pomeriggio/sera per l’arrivo della seconda e più intensa perturbazione nord atlantica. Sabato 23 settembre piogge più frequenti, fin dal mattino, anche se a fasi alterne, avremo rovesci e temporali anche intensi. Domenica 24 settembre le nubi più intense e le piogge più frequenti si concentreranno lungo l’Appennino con generale miglioramento dalla serata. Temperature in ulteriore calo, anche di 10°C rispetto a martedì, fin su valori sottomedia».