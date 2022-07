«Mi hanno aggredito» ma erano i fumi dell’alcol: denunciato

Ha chiamato la polizia di Stato dicendo che in piena notte, alcuni sconosciuti avevano scardinato il portone di ingresso della sua abitazione, a Perugia. Per questo gli agenti della Volante si sono portati sul posto e hanno trovato il richiedente, un italiano di 59 anni che brandiva una bottiglia di vino, evidentemente ubriaco. Agli operatori ha confermato il danneggiamento subito e ha indicato, come responsabile, il vicino di casa, affermando che anche la sua compagna – che abita al piano superiore – aveva assistito alla scena. Ma la donna, oltre a spiegare di non essere la fidanzata del 59enne, ha chiarito di non aver visto nessuno uscire dal palazzo. Così i poliziotti hanno invitato l’uomo a presentarsi in questura per spogere denuncia.

Poco dopo, però, il 59enne ha chiamato di nuovo la polizia dicendo di essere stato aggredito. Gli agenti questa volta lo hanno trovato in strada, intento a urlare frasi sconnesse e incapace di dare qualsiasi spiegazione logica della situazione. Alla fine è stato denunciato per procurato allarme e sanzionato per l’ubriachezza molesta.