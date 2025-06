Terni si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della musica d’autore e delle emozioni più autentiche. Nell’ambito del Festival Tributo d’Autore 2025, organizzato da Terni Città Futura e Argoo Aps, uno degli appuntamenti più attesi è il concerto di Michele Bravi, che andrà in scena il 4 luglio all’Anfiteatro Romano.

Il giovane artista umbro farà tappa a Terni con il suo tour nazionale ‘Sottovoce’, «un progetto musicale che si distingue – evidenziano gli organizzatori Michele Rossi e Amelia Milardi – per il tono intimo e riflessivo, in netta controtendenza rispetto ai ritmi frenetici del nostro tempo. È un invito all’ascolto profondo, un ritorno alla parola misurata e alla musica che non ha bisogno di urlare per arrivare al cuore».

Una sensibilità, quella di Bravi, «che richiama per grazia e delicatezza quella di Sergio Endrigo: poeta della semplicità e cantore dei sentimenti profondi. Proprio ad Endrigo è dedicata la memoria fondante del Festival Tributo d’Autore, che nasce con l’obiettivo di celebrare una musica autentica, capace di emozionare senza artifici. In questo senso, la tappa ternana del tour di Bravi incarna pienamente lo spirito della rassegna: un omaggio alla musica come linguaggio dell’empatia, del silenzio, della verità».

Non solo Michele Bravi. Prima del suo concerto, saliranno sul palco due giovani promesse ternane: Asia Latini e Antonio Di Febbraro, in arte Llanto, selezionati attraverso il contest ‘Terni Canta d’Autore’. «Per loro, esibirsi in apertura rappresenta – aggiungono – non solo un’importante occasione artistica, ma anche un segno concreto della volontà del Festival di dare spazio e visibilità ai talenti emergenti del territorio. A condurre la serata sarà Alessandro Cavalieri.

L’evento del 4 luglio si inserisce in un fine settimana vivace per la città, in cui il Festival ha costruito sinergie con altre iniziative: «In contemporanea – ricordano Michele Rossi e Amelia Milardi – si svolgeranno l’UmbriaPride e la Notte dello Shopping, promossa dai commercianti del centro storico. Una coincidenza colta come opportunità per fare rete: il pubblico potrà infatti usufruire di sconti sull’ingresso al concerto grazie alle attività aderenti e alle associazioni coinvolte nell’UmbriaPride».

Il concerto di Michele Bravi rappresenta uno dei momenti centrali del Festival, che si concluderà con un altro grande nome della musica italiana: Francesco Renga, atteso a Terni a settembre per celebrare i vent’anni della sua iconica ‘Angelo’, dedicata alla figlia. «Grazie alla fondazione Carit – concludono – per il sostegno all’edizione 2025, e alla cooperativa Macchine Celibi, gestori dello spazio Baravai e dell’Anfiteatro, per il prezioso supporto logistico. Un ringraziamento speciale va infine a tutte le persone che, con passione e dedizione, rendono possibile ogni anno questo appuntamento così sentito dalla città di Terni».

