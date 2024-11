Mika torna in Italia: il 19 luglio sarà a Perugia

Dopo il concerto al Lucca summer festival, la scorsa estate, Mika è pronto a tornare in Italia con tre nuovi appuntamenti estivi, di cui uno in Umbria. Un occasione per vivere la musica di Mika nella magia e nell’intimità della dimensione dei festival che l’artista, conosciuto per il suo carisma travolgente, il suo talento eclettico e la capacità di unire melodie pop a sonorità intense e coinvolgenti, predilige per creare un legame diretto e autentico con il pubblico. La popstar si esibirà il 19 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia per Umbria Jazz Festival. «L’Italia per me è una seconda casa – ha detto Mika – un luogo dove la mia musica e la mia anima si incontrano in modo speciale. Non vedo l’ora di ritrovare il pubblico italiano per vivere insieme delle serate magiche in location meravigliose. Sarà un’estate indimenticabile».

