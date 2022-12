Minaccia l’ex compagna e il figlio minorenne: arrestato

Minacce gravi nei confronti della ex compagna e del figlio minore. Protagonista un 46enne di origini tunisine, arrestato dai carabinieri della stazione di Castel del Piano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare: l’uomo, nonostante già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico e resosi autore di plurime violazioni delle prescrizioni connesse al provvedimento cautelare, è stato ritenuto dall’autorità giudiziaria di Spoleto pericoloso per l’incolumità dei propri familiari. Si trova ora nel carcere di Capanne.

