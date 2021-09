Miranda: «Boschi, silenzio, panorama e rifiuti»

«È bellissimo avvicinarsi ad ambienti naturali come i boschi che circondano Miranda, ma è molto triste trovarli pieni di rifiuti di ogni genere». Sabato mattina alcuni volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ (Vincenzo, Laura, Lucio, Rodica, Rosanna, Cristina, Zakaria ed Emiliano), si sono recati presso la frazione ternana per svolgere una nuova raccolta di rifiuti abbandonati. «Questo primo intervento, rientra in un progetto più ampio – spiegano – il quale mira alla pulizia delle aree boschive limitrofe alla strada, che collega Larviano a Miranda. Vista la difficoltà delle aree attenzionate, le prossime azioni verrano condivise insieme ad Asm, polizia Locale ed esperti di arrampicata. Sabato abbiamo raccolto: vetro, plastica, indifferenziato, fusti e reti metallici, copertoni e materiale edile. Un ringraziamento particolare alla polizia Locale, intervenuta con una pattuglia della terza sezione territoriale».

