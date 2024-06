Miranda ha celebrato Sant’Antonio con eventi e istituzioni

Festa doveva essere e festa è stata, giovedì a Miranda, con l’organizzazione della nuova associazione ‘Miranda nel cuore’ che punta alla vitalizzazione e al rilancio del borgo sul piano sociale e turistico. Il patrono Sant’Antonio è stato celebrato con una serie di eventi culminati nella cena sociale che si è tenuta presso il ristorante ‘Cassiopea’, alla presenza della presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza e dell’assessore comunale Viviana Altamura. Gran finale con lo spettacolo pirotecnico che ha riportato a Miranda una tradizione che non si vedeva da tempo. Hanno fatto giungere, pur assenti, i propri saluti istituzionali sia il sindaco di Terni Stefano Bandecchi che il vice Riccardo Corridore. Per l’associazione promotrice, una bella soddisfazione in attesa di altri nuovi eventi.

Condividi questo articolo su