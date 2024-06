Si fa festa a Miranda per il santo patrono: eventi il 13 giugno

Miranda torna a festeggiare il proprio patrono Sant’Antonio con un ricco programma di eventi per giovedì 13 giugno, organizzato dall’associazione ‘Miranda nel cuore Aps’. Si inizia alle 16.30 con l’arrivo in piazza della banda musicale ‘Guido e Fernando Lausi Aps’ di Arrone, diretta dal maestro Ottaviano Panfili. Alle ore 18 si terrà la santa messa nella chiesa della Santissima Trinità di Miranda, celebrata da don Tiziano con la collaborazione della ‘Schola cantorum don Dante Brizzi’ di Arrone, diretta dal maestro Simone Benedetti. A seguire la processione con i santi patroni per le vie del paese. Alle ore 20 cena a buffet presso il ristorante Cassiopea Momagno, allietata da L’Ape Matta e I Figli delle Stelle (prezzo 20 euro, 5 dei quali verranno devoluti all’associazione Miranda nel cuore Aps). Alle 23 spettacolo pirotecnico della Pirotecnica San Giovanni Battista. Durante i festeggiamenti verranno offerti i tradizionali biscotti con gli anici. Per prenotazioni relative alla cena è possibile contattare i recapiti 327.1888420 (Gianna), 393.3276244 (Maurizio) e 331.5923857 (ristorante). L’associazione Miranda nel cuore è nata lo scorso 2 maggio «con un solo grande obiettivo: rilanciare – spiegano i componenti – e valorizzare il meraviglioso borgo di Miranda, nel cuore non solo dei mirandesi, ma di tutta la città di Terni. Miranda oggi appare agli occhi del viandante un po’ trascurata e abbandonata, Ecco, la nostra associazione vuole ripartire da qui, con umiltà, onestà e tanta generosità».

