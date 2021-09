Miss Reginetta d’Italia, due umbre in gara nella finale nazionale

La 19enne Greta Ciri di Spoleto e la 17enne Alessia Trimani di Perugia. Ci sono due rappresentanti umbre in lizza per la finale – 64 le ragazze in gara – nazionale di Miss Reginetta d’Italia, in programma sabato sera a Riccione con la conduzione di Jo Squillo. A contendersi il titolo soo ragazze di età compresa tra i 14 ed i 27 anni, selezionate per mesi su oltre 500 aspiranti. Tra gli ospiti previsti ci sono Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko, Beppe Convertini, Barbara Francesca Ovieni e Max Cavallari dei Fichi d’India.

Condividi questo articolo su