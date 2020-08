«Dario Fo censurato a Massa Martana»: il sindaco replica

Vero che l’Umbria è la terra dei santi, vero che è la terra del presidente della Cei e vero anche che da qualche tempo è la terra in cui ha imposto la propria leadership elettorale la Lega, che della religione ha spesso fatto grimaldello; ma l’ipotesi che un’opera teatrale arcinota, scritta e portata al successo da un premio Nobel, potesse subire in Umbria una censura per motivi religiosi, lascia un po’ perplessi. E stavolta – in barba ai cliché – riguarda un amministrazione di centrosinistra.

Le motivazioni

Il Comune di Massa Martana, che patrocina il festival locale ‘Notti in Massa’, avrebbe deciso di non far andare in scena lo spettacolo ‘Il primo miracolo di Gesù bambino’, giullarata interpretata da Matthias Martelli, con la regia di Eugenio Allegri e la produzione del Teatro Stabile di Torino, in programma per il prossimo 29 agosto, per tutelare il il pubblico di fede cattolica; stando a quanto riporta il quotidiano torinese. L’organizzazione della rassegna, Lungavita festival, il 21 agosto ha inviato un cambio di programma alla produzione (lo rivela un comunicato dell’attore) spiegando che l’amministrazione della cittadina umbra si sarebbe opposta alla realizzazione dello spettacolo in quanto non ritenuto adeguato (per i temi attinenti alla religione cattolica) alla loro popolazione.

«Non conoscono l’opera»

«Probabilmente non sapevano cosa fosse ‘Mistero Buffo’ quando hanno deciso di metterlo nel loro cartellone – dice Eugenio Allegri – e solo dopo averne presa visione hanno deciso di censurarlo. Addurre la motivazione che Mistero Buffo possa ledere la sensibilità religiosa della popolazione – aggiunge l’attore – significa non solo non conoscere l’opera, la quale si ispira invece a una profonda religiosità popolare, ma è anche un evidente attacco alla libertà di espressione».

La solidarietà di Guarducci

Ci sono già i primi commenti: «Lo spettacolo ha debuttato nel 2019 al Todi Festival, ovvero a 16 chilometri da Massa Martana» scrive Eugenio Guarducci esprimendo solidarietà a Matthias Martelli. Per la cronaca era stato anche al San Fedele di Montone lo scorso dicembre.

La denuncia dell’attore

Un estratto dello spettacolo

Parla il sindaco Federici: «Ecco come è andata. Nulla contro Dario Fo»

Nel tardo pomeriggio è il sindaco di Massa Martana, Francesco Federici, a prendere posizione: «Non c’è nessuna censura. Abbiamo soltanto riferito – risponde a umbriaOn – che le nostre intenzioni iniziali erano quelle di fare, prima del mini festival, uno spettacolo un po’ più leggero e alla portata di tutti. Magari con meno contenuto. Ci erano stati proposti La gabbianella e il gatto e il concerto dei Carmina Burana, poi non so se per quali motivi ci è stato detto che non potevano essere realizzati. Ci sono state altre due proposte, tra le quali ‘Il primo miracolo di Gesù bambino’: abbiamo risposto che si poteva fare più avanti, verso ottobre-novembre, all’interno del nostro teatro e non ora. Se c’è stato il passaggio sul fatto che poteva offendere gli spettatori di fede cattolica? A quella riunione cui si riferiscono non c’ero. La comunicazione – sottolinea – è arrivata tramite una riunione, non abbiamo firmato nulla. La pubblicità non era stata fatta. Il problema è che la cooperativa cui ci eravamo appoggiati all’inizio ci ha proposto altri tipi di spettacoli e avevamo già deliberato, poi all’improvviso non si sono fatti e ne hanno proposti altri. Poi è vero, c’è stata una mancanza – il mea culpa – nostra perché l’ufficio cultura non ha letto l’email datata dieci giorni fa sul cambio. Giovedì scorso c’è stata la riunione – ribadisce – ed è stato detto di non farlo ora perché volevamo iniziare con uno spettacolo diverso: nessuno giudica il valore artistico dello spettacolo, non è questione di censura. Si farà ad ottobre se loro sono d’accordo, siamo felici: li aspettiamo – conclude – senza alcun tipo di problema. Non c’è nulla contro Dario Fo e lo spettacolo, si è alzato un polverone troppo grande per quello che è».