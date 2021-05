Molesta 20enne a bordo del Perugia-Roma: denunciato

Gli si è seduto di fianco e con insistenza le ha fatto delle avances perché, a quanto pare, voleva intraprendere una relazione amorosa con lei. Vittia dell’episodio, accaduto durante il viaggio da Perugia a Roma a bordo di un treno regionale, è una 20enne. La ragazza, giunta a destinazione e spaventata dalla possibilità di incontrare nuovamente quella persona, ha deciso di rivolgersi alla Polfer di Roma Termini per sporgere denuncia dell’accaduto. La descrizione dell’uomo e la sinergia tra la Polfer della capitale e quella folignate ha permesso di rintracciare rapidamente il molestatore, già noto agli agenti della Polfer di Foligno, perché solito viaggiare in treno. L’uomo è stato denunciato per molestie e disturbo alle persone.

