Mondiale karate Goyu Ryu a Foligno: annullo postale dell’artista Millucci

A realizzare l’immagine artistica del mondiale di karate Goju Ryu, evento sportivo dove parteciperanno oltre mille atleti provenienti da tutto il mondo e che si terrà dall’8 all’11 settembre al palazzetto dello sport Palapaternesi di Foligno, è stato coinvolto l’affermato e apprezzato artista italo-francese Pascal Millucci. La sua creatività è stata richiesta non solo per la realizzazione grafico/artistica dell’immagine dei manifesti e delle locandine dell’evento sportivo, ma in primo luogo la sua espressività concettuale è stata richiesta per il singolare annullo postale dedicato al campionato mondiale di karate nella specialità Goju Ryu, appuntamento internazionale che per la prima volta si svolgerà in Italia.

L’opera

L’annullo postale avrà due ‘versioni artistiche’ che saranno distribuite nell’apposito stand di Poste Italiane allestito presso il Palapaternesi nelle date di venerdì 9 e sabato 10 settembre e saranno diversificate sia nella forma del timbro (circolare nella prima data e rettangolare nella seconda) che nella sua grafica. Non a caso è stato chiamato in questa opera creativa il famoso artista Millucci, affermato pittore che ha interpretato, in tutte le sue evoluzioni concettuali espressive, il linguaggio pittorico: dalla tela alla materia plastica, dal vetro alla ceramica, oggetti di semplice ed inespressiva forma che diventano poi arte futurista tra colori e profondità di pregiata fattura cromatica. Pascal, oltre alle numerose esposizioni pittoriche in Italia e all’estero, ha ricevuto apprezzamenti anche oltreoceano: negli Usa è stato invitato a realizzare opere estemporanee presso rinomate gallerie ed alcune di queste sono poi entrate in possesso di collezionisti italiani. Il pittore Pascal ha riportato la sua idea artistica su una tavoletta, utilizzando come sfondo il colore azzurro del tatami, il mondo e lo sfondo delle colline con il tricolore bianco rosso e verde ed un atleta stilizzato che si esibisce sotto un cielo di stelle. «L’opera originale, del formato di cm 23 per 34 – spiega la responsabile del comitato organizzativo del mondiale, Simonetta Lungo – sarà oggetto di omaggio da parte del presidente della federazione WGKS».