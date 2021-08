Monte Cucco, in 1.400 per Manu Chao

L’unica tappa umbria del suo ‘El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico’ lo ha visto protagonista venerdì a Pian di Spilli, nel parco regionale del Monte Cucco: grande spettacolo per il concerto del cantautore e chitarrista francese nell’ambito del festival Suoni Controvento. In 1.400 sono saliti in quota per ammirare la sua performance in compagnia di Luciano Falico e Mauro Mancebo. Un evento particolare anche a causa dell’entrata in vigore del Green Pass: per questo motivo è stato allestito in loco un punto di controllo in cui effettuare tamponi rapidi a prezzo ridotto, realizzato in collaborazione con il gruppo Casa di Cura Liotti Perugia e l’Istituto analisi cliniche Minerva di Perugia. Le 90 persone che ne hanno usufruito sono risultate tutte negative. Foto di Ylenia Pepe.

Condividi questo articolo su