Monte Santa Maria Tiberina è solidale

È una corsa contro il tempo a offrire il proprio aiuto all’ospedale di Città di Castello per la gestione dell’emergenza Covid-19 da parte delle associazioni di Monte Santa Maria Tiberina. Oltre alle donazioni del gruppo parrocchiale MO.MA. si sono mobilitate varie realtà, come l’associazione ‘Palestra delle Emozioni’ che nelle prossime ore consegnerà saturatori palmari e una pompa infusionale. Anche la Pro loco di Monte Santa Maria Tiberina si è rivolta ad una società leader nel campo dell’innovazione tecnologica per acquistare un apparato per l’irradiazione germicida ultravioletta per igenizzare le mascherine degli operatori sanitari sul campo, e un apparecchio a irraggiamento diretto UV-C portatile su ruote per la disinfezione delle superfici all’interno degli ambienti ospedalieri. «L’amministrazione comunale – precisa il sindaco Letizia Michelini – rivolge un sentito ringraziamento alle associazioni del proprio territorio per questi concreti gesti di solidarietà».

