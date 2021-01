Montecastrilli, è ai domiciliari ma litiga con i parenti: «Basta, vado via». Arrestato

Ha litigato con i propri familiari e ha deciso di andarsene. Ma, certo, quando si è agli arresti domiciliari, non è facile risolvere le tensioni fra le mura domestiche. Il giovane però – un 25enne campano pregiudicato, a cui era stata applicata la misura con braccialetto elettronico in un’abitazione di Montecastrilli (Terni) – non ci ha pensato su due volte e martedì pomeriggio – poco prima delle ore 18 – ha chiamato il 112: «Basta, io me ne vado». Così ha forzato il dispositivo, danneggiandolo, ed è uscito di casa. Lì ad attenderlo c’erano i carabinieri di Montecastrilli: il giovane non si è fatto intimidire ed ha oltrepassato il cancello esterno alla presenza dei militari. Scontato l’arresto per evasione e ora si trova in carcere con direttissima fissata per la mattinata di giovedì di fronte al tribunale di Terni.

