Preparativi finali a Montecastrilli per uno degli eventi tradizionali dell’estate. Dal 6 al 15 agosto ci sarà l’edizione 2023 di ‘Ferragosto a Quadrelli’, con la pro loco in azione per l’organizzazione: le specialità di casa, come di consueto, sono le rane fritte e gli gnocchi al sugo di castrato. Spazio poi a balli in piazza, commedie e musica dal vivo.

Condividi questo articolo su