Un weekend a tutte ‘Notti bianche’ nel territorio ternano. Non ci sarà solo quella a Ferentillo: sabato 19 agosto scatta l’iniziativa anche a Montecastrilli per scoprire il borgo del Ternano. Dalle 19 spazio a degustazioni, artisti di strada, spettacoli per bambini, visite guidate, musica ed arte. In campo la pro loco con la collaborazione del Comune ed il contributo della fondazione Carit.

