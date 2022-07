Montecastrilli, 300 mila euro per le strade: scatta la gara

Manutenzione straordinaria delle strade asfaltate comunali di Montecastrilli, scatta l’iter per arrivare all’affidamento. Nei giorni scorsi è stata avviata la procedura da parte della Provincia di Terni: avviso per le manifestazioni di interesse, procedura negoziata e chiusura con l’aggiudicazione. La cifra in ballo è tutt’altro che bassa considerando che complessivamente il progetto è da 298 mila euro, 7 dei quali non soggetti a ribasso. Il responsabile del procedimento è l’ingegnere Simone Battistini.

La durata e le aree coinvolte

Il termine per le manifestazioni di interesse scadrà lunedì 8 agosto, dopodiché ci saranno le successive fasi per giungere all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo. Del progetto tecnico se ne sono occupati i geometri Mirco Venturi e Cristian Isidori con i lavori previsti a Montecastrilli, Farnetta, Castel dell’Aquila, Casteltodino, Collesecco e Quadrelli. La durata dei lavori è quantificata in tre mesi (schema a fianco con tutte le vie interessate).