A Montecchio compiti stampati gratis

Il Comune di Montecchio (Terni), in linea con le varie iniziative ed attività messe in campo in tutta Italia per aiutare le persone nei più svariati e creativi modi, ha avviato, a partire dalla prossima settimana, il servizio di stampa dei compiti per i bambini che frequentano la scuola primaria e secondaria del paese per agevolare le famiglie impossibilitate a stampare le assegnazioni delle insegnanti. I file con i documenti da stampare potranno essere inviati ogni mercoledì o venerdì all’indirizzo mail sandra.bartolomei@comune.montecchio.tr.it . I compiti verranno poi distribuiti dalla Protezione civile di Montecchio. L’ennesima iniziativa che sa di solidarietà, proprio quello di cui c’è bisogno oggi.

