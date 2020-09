Montefalco verso il dissesto. E tutti guardano alla Tesei

di P.C.

È come in uno spettacolo teatrale, con un attore in proscenio e un altro sullo sfondo, il quale però, grazie a un gioco di luci, sembra più visibile di quello che gli è davanti. Oppure la sfocatura che si fa con le nuove telecamere ultrasensibili, che con un piccolo movimento consentono di porre in evidenza un soggetto sullo sfondo, dando meno importanza a quello in primo piano. Così accade a Montefalco, piccolo comune umbro noto in tutto il mondo per il vino e per la gradevolezza del panorama. In primo piano c’è il sindaco in carica, Luigi Titta, che a breve dichiarerà il dissesto finanziario. Lui parla, spiega, non si sottrae all’occhio di bue. Ma tutti guardano più lontano, sullo sfondo, dove emergono i tratti di Donatella Tesei, che quel Comune lo ha amministrato fino a un anno e mezzo fa e che da lì ha dato via alla carriera politica che l’ha portata prima al Senato della Repubblica poi alla presidenza della Regione Umbria.

Libri in tribunale

Il 30 settembre è l’ultimo giorno utile per presentare il bilancio di previsione 2020, con allegato il piano di rientro del dissesto. Alla mezzanotte – salvo ‘miracoli’, come li ha definiti il sindaco Luigi Titta – il Comune di Montefalco sarà di fatto in dissesto e si avvierà, a discrezione della Prefettura di Perugia, verso l’iter di scioglimento. Nonostante i grandi calcoli degli ultimi mesi, nonostante i movimenti fra un capitolo e l’altro per provare a far quadrare i conti, ci si è dovuti arrendere di fronte al fatto che la coperta era troppo corta o, per utilizzare una metafora agreste, il buco troppo profondo e la terra troppo poca per riempirlo. Se fosse un’azienda si porterebbero i libri in tribunale e ci si affiderebbe a un’amministrazione controllata. Visto che è un ente pubblico, sarà la prefettura ad agire, nominando una commissione che dovrà esaminare le carte e commissariare il Comune, bloccando le spese straordinarie per rientrare dei debiti e alzando le tasse al massimo.

DISMISSIONI IN CORSO AL COMUNE

Lotti in vendita

Intanto, l’ente, per rientrare di qualche risorsa, ha messo in vendita sette lotti pubblici, tra edifici e terreni, per un controvalore che parte da una base di un milione di euro. Meno di un quarto del rosso certificato di 4,2 milioni. Ma almeno un primo tassello per recuperare i soldi che mancano. E comunque bisognerà vedere come risponderà il mercato, considerando che in genere la perdita, per un venditore con l’acqua alla gola, è ben superiore al 10-20% immaginato negli uffici comunali. L’avviso scade il 28 ottobre.

Sinistra all’attacco

Inevitabile che gli strali della sinistra regionale siano indirizzati soprattutto sulla presidente Tesei, argomento già usato nella campagna elettorale che, esattamente un anno fa, portò l’ex senatrice a palazzo Donini. «A Montefalco la gestione degli anni di guida Tesei ha provocato un buco di bilancio a lungo irresponsabilmente negato attacca Walter Verini – e ora l’incapacità di chiudere i conti sta facendo precipitare la città verso il commissariamento». Il consigliere regionale Tommaso Bori annuncia la presentazione di una mozione in consiglio in cui chiede di approfondire la questione: «Si è passati dall’arroganza al commissariamento: serve un’indagine sulle responsabilità».