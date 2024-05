Montefranco: contest sull’IA con menzione speciale per la 5° della primaria ‘Riccardi’

Bel riconoscimento per la classe 5° della scuola primaria ‘Riccardi’ di Montefranco (istituto comprensivo ‘Fanciulli’) che mercoledì, a Roma, ha ricevuto una menzione speciale da parte del Ministero dell’Istruzione nell’ambito del contest ‘L’IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro’. Al contest hanno partecipato ben 135 scuole italiane, per un totale di 405 lavori esaminati, fra cui quello degli alunni di Montefranco. Obiettivo del progetto-concorso è prevenire rischi legati ad un uso non consapevole della GenAI, potenziare le conoscenze e le competenze degli studenti in relazione al tema dell’intelligenza artificiale generativa e cogliere le opportunità che essa può offrire nell’attività didattica.

