Cambio in vista al consiglio comunale di Montefranco, dove a breve – l’ufficialità arriverà nella seduta del prossimo 28 luglio – l’avvocato Marco Ravasio prenderà il posto del consigliere dimissionario Paolo Principi nell’ambito del gruppo di opposizione ‘Montefranco ci Unisce’. Ravasio, in quota Lega e primo dei non eletti nel contesto della lista civica, affiancherà l’ex candidata sindaco Alessandra Cattani e il consigliere Mattia Chianese.

