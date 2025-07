Passo indietro di Sandro Pasquali – vincitore del congresso con il 61% con la mozione Passione Democratica – e Damiano Bernardini nuovo segretario regionale del Pd. Questo l’esito dell’assemblea andata in atto nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Si è espresso a favore del 38enne sindaco di Baschi – era in corsa per la segreteria provinciale di Terni, ora dovranno essere riavviati i lavori – anche Carlo Emanuele Trappolino. C’è dunque il via libera dell’assemblea. Bernardini succede a Tommaso Bori.