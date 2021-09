Montegabbione, uno scooter elettrico per le attività commerciali

Acquistare uno scooter elettrico – Silence So2 – per metterlo a disposizione delle piccole attività commerciali per recapitare i propri proditti ai clienti. Ad attuare la strategia nell’ambito della mobilità sostenibile è il Comune di Montegabbione: il mezzo è fornito da una società privata ed è stato acquisito grazie al fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Soddisfazione per il sindaco Fabio Roncella per la «la consapevolezza ambientale che guarda anche al di là dei propri confini per fare sistema col resto del territorio. La scelta evita la produzione di CO2 e consente di abbattere la soglia di inquinamento acustico. Lo scooter elettrico segue la già avvenuta dotazione di scuiolabus alimentati sempre con sistemi elettrici e di navette a metano».

