Monteleone d’Orvieto, i positivi sono 16: il punto del Comune

Sono 16 i positivi totali residenti nel comune di Monteleone di Orvieto. A renderlo noto è l’amministrazione comunale che ha aggiornato il numero a seguito di 2 nuovi positivi ufficializzati martedì e che, come i precedenti, sono riconducibili a quarantene già scattate e a focolai preesistenti. Il sindaco, Angelo La Rocca, torna a raccomandare «l’osservanza delle norme anti contagio, evitando gli assembramenti, utilizzando correttamente le mascherine chirurgiche o le FFP2 e lavandosi frequentemente le mani.Il virus non è scomparso – afferma il primo cittadino -, quindi rispettiamo le regole per il bene di tutti». Nel frattempo si è svolta martedì una giornata di screening dedicata ad una serie di cittadini su base volontaria con la somministrazione di test rapidi antigenici. Beneficiari della campagna sono stati gli studenti e i professori della scuola secondaria di primo grado e gli studenti fuori sede che frequentano le scuole superiori o l’università. Testati anche i proprietari e i dipendenti delle attività commerciali e di ristorazione e i lavoratori fuori sede o pendolari. I test sono stati eseguiti in piazza XX novembre 1989 e nei giardini pubblici della frazione di Santa Maria.

SPECIALE COVID – UMBRIAON