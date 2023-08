Monteleone d’Orvieto: ricostruire la storia attraverso gli alberi genealogici

«Attraverso la raccolta di documenti, che testimoniano il modo di vivere dei nostri antenati, il loro grado di istruzione, il loro lavoro, i luoghi in cui hanno vissuto, è possibile comprendere meglio la storia passata e comporre così un quadro complesso della società italiana, attraverso le generazioni che si sono avvicendate». Roberto Cherubini, curatore della ricerca genealogica delle famiglie monteleonesi anticipa il senso del lavoro che sarà presentato il prossimo 6 agosto alle 17.30 al Campo della Fiera di Monteleone d’Orvieto.

La conoscenza del passato

‘La genealogia dei rustici, 100 alberi genealogici di famiglie monteleonesi – I Muziarelli, la storia che unisce due torri’, evento abbracciato con entusiasmo dalla pro loco, che nasce – proprio come ‘Le macine degli Angeli’, iniziativa dedicata alla famiglia Angeli che divenne centrale nel 2019 nei giorni dedicati al De.Co. – da una stretta collaborazione ed unità di intenti con la giornalista Livia Di Schino. «Iniziative come questa – sottolinea Di Schino – hanno in sé il senso più profondo dei festeggiamenti della Rimpatriata, oltre ad essere un’opportunità di conoscenza del nostro passato e delle persone con le quali si entra in contatto. Un’esperienza individuale e collettiva». Proprio come l’intervista-video a Laura Muziarelli, 102 anni, che è stata raggiunta in Val d’Orcia, a Contignano. Un’inestimabile valore per il territorio, una testimonianza che, intrecciando ricordi ed emozioni, racconta di un passato che difficilmente si trova sui libri. Quasi mai in quelli di storia. Volti e storie che saranno mostrati e raccontati sapientemente, e con grande coinvolgimento, da Giuseppe Giordano Muziarelli.

Nell’incontro pubblico del prossimo 6 agosto sarà l’ispettore archivistico onorario, Sergio Giovannini, ad introdurre l’evento, dopo i saluti istituzionali, e a focalizzare l’attenzione sui registri parrocchiali monteleonesi. Strumenti che attraverso la ricerca permettono di studiare la genealogica delle famiglie. Strumenti che, nel caso di Monteleone d’Orvieto, hanno contribuito a quella che sarà soprattutto una grande occasione di festa: proprio in quel pomeriggio, infatti, sarà dato un riconoscimento ad alcune delle famiglie più antiche che hanno ancora discendenti a Monteleone d’Orvieto. Quello sarà il momento per un brindisi, un “cin cin” ad apertura dei tradizionali festeggiamenti della Rimpatriata 2023 che dal 7 agosto proseguiranno, assieme alla Sagra degli Umbrichelli, sino al 16 agosto.