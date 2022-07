Morelli fuori dalla giunta: Sinistra Civica Ecologista ‘reagisce’

L’ex assessore comunale Alfonso Morelli fuori dalla nuova giunta Lucarelli: il dato politico è sufficiente a far scattare la reazione di Sinistra Civica Ecologista a Narni. Che non ha visto eletto in consiglio comunale il suo principale rappresentante e che, alla luce delle scelte del nuovo primo cittadino, manifesta in una nota tutto il proprio disappunto.

di Sinistra Civica Ecologista – Coordinamento unità per Narni

Alla luce della composizione del governo della città, la lista Unità per Narni – Sinistra Civica Ecologista esprime profonda delusione per l’esito di questo percorso. Le scelte compiute ci fanno affermare che oggi la sinistra non è più rappresentata nel Comune di Narni, sebbene rappresenti il 5% dei votanti. A partire dalla fase delle primarie, abbiamo contribuito in maniera generosa alla costruzione del perimetro della coalizione e poi del programma elettorale. Abbiamo portato un contributo innovativo e d’avanguardia frutto di un’esperienza amministrativa ritenuta d’eccellenza oltre i confini regionali. Oggi si rischia che questo patrimonio vada perso, soprattutto sui temi dell’ecologia, dei diritti civili e della solidarietà. Le scelte di questi giorni dimostrano che non esiste più nessun campo largo del centrosinistra, facendo naufragare quello che doveva essere un laboratorio del bene comune. Dietro l’alibi ‘dei cinque voti mancanti che non hanno permesso di fare eleggere un consigliere’ si nasconde l’incapacità di tutelare la coalizione di fronte agli appetiti dei singoli.