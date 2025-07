Weekend intenso, quello trascorso, per il giovane centauro ternano Luca Agostinelli, in forza all’AC Racing Team con cui corre nella prestigiosa Red Bull Rookies Cup. Sul celebre circuito tedesco del Sachsenring, dopo essersi qualificato al 19° posto, ha conquistato un buon 11° posto nella Gara 1 di sabato dove è stato protagonista di una rimonta caratterizzata da un passo costante e da una buona gestione della gara. Sfortunata, invece, la Gara 2 domenicale dove Luca Agostinelli è rimasto coinvolto in un incidente causato da un contatto con la moto di un altro pilota, che lo ha falciato facendolo cadere appena dopo il via. Il centauro ternano è comunque uscito illeso ed è già pronto per le prossime corse, con l’obiettivo di conquistare altri risultati positivi e proseguire nel percorso di crescita che lo sta caratterizzando.