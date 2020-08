MotoGp, Austria-bis: Petrucci in 4° fila

Leggero miglioramento per Danilo Petrucci al Red Bull Ring di Spielberg dove, per il secondo weekend consecutivo, sono impegnati i piloti della MotoGp. Il 29enne ternano partirà dall’11° piazza – 12° tempo, ma scatterà da una posizione migliore a causa della penalità a carico di Johann Zarco – sul circuito di Spielberg: quarta fila in compagnia di Quartararo e Morbidelli. In pole position c’è Pol Espargaró su Takaaki Nakagami. Il 9 della Ducati era riuscito a qualificarsi per la Q2 in extremis ottenendo un buon 1’23.772 nella Q1 dominata da Joan Mir.

12° tempo



Petrux sottolinea di essere riuscito in Q1 «ad ottenere un buon tempo, ma purtroppo non sono stato in grado di ripeterlo nella Q2. Per il momento non riesco ancora a trovare il giusto equilibrio in frenata e nel secondo turno di qualifica ho fatto un piccolo errore che ha pregiudicato il mio risultato: sinceramente non mi aspettavo di chiudere così indietro e speravo di poter fare di più. Mi aspetto una gara complicata, perché su questa pista non è facile recuperare posizioni, ma l’importante sarà riuscire a fare una buona partenza ed evitare di rimanere attardati – conclude – nella confusione dei primi giri».