MotoGp, Petrucci 11°. Vittoria Oliveira

Niente top ten bis per Danilo Petrucci sul circuito di Spielberg in Austria, dove la scorsa settimana aveva conquistato una buona 7° piazza. Il 29enne di Terni si deve accontentare dell’11° posto questa volta: il successo è di Miguel Oliveira su Jack Miller, bravo ad approfittare negli ultimi metri della bagarre tra l’australiano e Pol Espargaró. Ora breve pausa e ripresa il 13 settembre con il gran premio di San Marino e della riviera di Rimini.

La fase iniziale

Il pilota ternano perde posizioni (15°) nelle prime curve e nei giri successivi riesce a recuperarne qualcuna superando Morbidelli e Álex Márquez. Poi tocca a Viñales – problemi per lo spagnolo – a subire il sorpasso del 9 della Ducati: a quindici tornare dalla conclusione è 12°, mentre davanti battagliano Mir, Miller e Nakagami.

Bandiera rossa

Così come accaduto la scorsa settimana, arriva la bandiera rossa: a dodici giri dalla bandiera a scacchi brutto incidente – senza conseguenze serie per il pilota della Yamaha – per Viñales e alla ripartenza Petrucci è 11° alle spalle di Lecuona. Non cambierà nulla nei chilometri successivi: ci sono appena cinque punti (ora sono 25) in più la graduatoria generale. Davanti fa festa il centauro portoghese, alla prima affermazione nella classe regina.