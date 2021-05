MotoGp, ‘pazza’ gara a Le Mans: Petrucci rimonta ed è top 5

Primi giri sull’asciutto, poi la pioggia che cambia le carte in tavola – e anche le moto – e un Danilo Petrucci che conferma di avere una marcia in più con pista bagnata, seppur con una moto non eccelsa a disposizione. Il 30enne ternano ottiene a Le Mans, in Francia, la sua prima top five in sella alla RC16 della Ktm: c’è il 5° posto dopo la ‘pazza’ gara sul circuito transalpino, dove a trionfare è stato Jack Miller su Johann Zarco e Fabio Quartararo. Tra due settimane si riprende al Mugello.

La rimonta e la gioia

Dopo il caos dovuto alla pioggia, Petrucci è ripartito dalla 12° piazza e man mano ha guadagnato posizioni mentre la pista si stava riasciugando. A metà gara il ternano ha raggiunto la 7° piazza, quindi l’allungo nel finale che gli ha consentito di ottenere 11 punti: «Sono molto felice – il commento del 9 – di questa gara, finalmente una buona. La situzione generale era abbastanza critica e ho commesso un piccolo errore durante il cambio di moto che mi ha fatto perdere alcune posizioni. Stiamo cominciando ad abituarci di più alla moto: di certo volevo essere sul podio, ma serviva essere perfetto e più veloce. C’è necessità di migliorare in qualifica ma sono contento». Petrucci sale a quota 16 punti in graduatoria (16°).