MotoGp, Petrucci in difficoltà anche a Le Mans: 17° in qualifica

La pista di Le Mans piace a Danilo Petrucci ma non è aria nemmeno in Francia. Le difficoltà in sella alla Ktm proseguono per il ternano: il pilota 30enne ha chiuso le qualifiche sul circuito transalpino con il 17° posto e domenica pomeriggio scatterà dalla sesta fila accanto a Francesco Bagnaia ed il compagno di team Iker Lecuona. Nella Q1 si sono guadagnati il pass Savadori (miglior tempo in 1’42.550) e Marini, con il 9 distanziato di oltre un secondo e tre decimi. In precedenza Petrucci aveva concluso le prime tre sessioni libere con il 14° crono in 1’43.213.

