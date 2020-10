MotoGp, disastro Ducati in Spagna: Petrucci parte 19°

Niente accesso alla Q2 per Danilo Petrucci – compie oggi 30 anni – nel secondo appuntamento consecutivo al MotorLand Aragón, in Spagna. Ancora difficolta per il pilota ternano della Ducati sul circuito spagnolo: domenica pomeriggio scattera dalla 19° piazza, in settima fila. Non è riuscito ad andare oltre l’47.855 ottenuto in Q1, un tempo troppo alto per dar problemi a Pol Espargaró e Johann Zarco. Disastro anche per il compagno di team, Andrea Dovizioso (17°); Jack Miller è 14°, Francesco Bagnaa 18°. La moto non va. Decisamente un weekend in salita per le ‘rosse’.

