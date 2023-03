MotoriIn Special Edition a Montecastrilli: «Sarà un evento di successo»

Tutto pronto a Montecastrilli per MotorIn Special Edition, in programma domenica 19 marzo presso il centro fieristico ‘Don Antonio Serafini’. A parlare dell’evento è l’organizzatore, Giuseppe Cimminelli di Motor Style Event: «Intanto mi preme ringraziare l’amministrazione comunale di Montecastrilli, che patrocina l’evento, per la grande disponibilità dimostrata. A partire dal sindaco Riccardo Aquilini, con cui ci siamo dati subito del ‘tu’, e l’intera giunta comunale. Un ringraziamento speciale va anche alla Pro Loco di Montecastrilli. Il nostro motto – prosegue Cimminelli – è ‘divertiamoci in sicurezza’. E questo sarà lo spirito del MotorIn Special Edition, così come lo è stato degli altri eventi di grande successo che abbiamo organizzato ad Orvieto e, lo scorso anno, all’aviosuperficie di Terni. Il 19 marzo, fra le altre cose, è la festa del papà e abbiamo pensato ad un format in grado di far divertire insieme sia i papà che i figli, nel mondo dei motori». Per il numero uno di Motor Style Event «è motivo di soddisfazione anche l’aver coinvolto importanti realtà imprenditoriali del territorio che ci sostengono, come la carrozzeria C.S.S. di Vascigliano di Stroncone e Car Tech Autoriparazioni. Continueremo a lavorare nel Ternano perché crediamo molto in questo territorio e nelle sue potenzialità».

