Il MovieLife Film Festival, nell’ultima giornata di sabato 25 ottobre, proporrà la premiazione dei cortometraggi vincitori. La mattina, alle ore 9.30, si terrà la proiezione dei quindici lavori presso biblioteca comunale di Terni. Il pomeriggio, alle ore 16.30, è in programma la premiazione. Il pomeriggio vedrà anche la presenza di performance musicali e teatrali: alle 16 Andrea Socci si esibirà in ‘Note di Jazz’, alle 17 ‘Stregate dalla Luna’, sfilata spettacolo ispirata ad abiti cinematografici. Alle 20.15, presso la Musical Academy, performance di quattro elementi – voce, luce, recitazione e musica – di Jacopo Colella; alle 21.45 seguirà lo spettacolo teatrale ‘Assoluti d’Ombra’ a cura di Tatiana Morbidi.