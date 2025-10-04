Dal 3 al 25 ottobre 2025 Terni ospita la prima edizione del MovieLife film festival, nuova rassegna dedicata al cinema, all’arte e alla formazione, ideata per creare un punto d’incontro tra professionisti, artisti e pubblico. Il festival, organizzato dall’associazione Amici di Pietro in collaborazione con Mauxa.com, Argo s.c.a.r.l., Bac – Borgo arti collescipoli e associazione culturale Thyrus, si svolgerà tra il Bac e la Bct con un ricco calendario di appuntamenti: proiezioni, concorso internazionale di cortometraggi, mostre, laboratori, masterclass e spettacoli.

L’apertura, venerdì 3 ottobre, prevede la proiezione del corto ‘Il progetto di Laura’ a cura dell’associazione Amici di Pietro per Collescipoli, e il vernissage della mostra ‘Assoluti d’ombra’, ideata da Tatiana Morbidi e curata dall’associazione Thyrus. Seguiranno due giornate dedicate ai grandi classici del cinema con ‘Colazione da Tiffany’ (4 ottobre) e ‘Il Marchese del Grillo’ (5 ottobre), accompagnate da momenti di approfondimento.

Dal 17 al 19 ottobre, spazio alla formazione con laboratori e masterclass su linguaggio cinematografico, fotografia, trucco e recitazione, condotti da Cinzia Broccucci, Francesco Francia e Nicolas Porcelli. In contemporanea sarà visitabile la mostra Figurazione senza tempo – Fabrizio Borelli / Contagion – Metafotografie 2013/2021, composta da trenta tavole metafotografiche che utilizzano l’encefalo umano come archetipo visivo del pensiero e della vita.

Il concorso internazionale di cortometraggi presenta 15 opere provenienti da Italia, Stati Uniti, Portogallo, Francia, Belgio, Svizzera e Germania. Tra i titoli in programma ‘A Better Half’ di Marco Calvani (con la premio Oscar Marisa Tomei), ‘Test Drive’ con George Gallagher, ‘Pelican’ con Nicolas Porcelli, ‘Kasteel’ con Annick Van Couwenberghe e ‘Davos’, satira su Donald Trump prodotta da Knight TV. A decretare i vincitori sarà una giuria di alto profilo, composta da Giuseppe Bonifati, Paolo Maria Spina, Nicole Muji e Yvonne Sciò. Parallelamente, una giuria popolare online potrà votare sul portale www.mauxa.com/movielifefestival. I premi riguarderanno miglior regia, attore e attrice protagonista, sceneggiatura, colonna sonora e fotografia.

La giornata conclusiva, sabato 25 ottobre alla Biblioteca comunale di Terni, ospiterà la cerimonia di premiazione, la consegna degli attestati delle masterclass e la distribuzione dei cataloghi di Assoluti d’Ombra. La chiusura sarà arricchita da performance musicali, momenti teatrali e una sfilata ispirata al cinema, prima del Movie Party finale. Con questa prima edizione, il MovieLife film festival mira a diventare un appuntamento annuale capace di valorizzare il patrimonio culturale locale e di promuovere creatività e innovazione nel campo del cinema e delle arti visive.