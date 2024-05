Murales tutti insieme per abbellire il cantiere del teatro ‘Verdi’

Sabato 25 e domenica 26 maggio il cantiere del teatro ‘Verdi’ di Terni si colorerà di fiori e farfalle con un grande murales che andrà a decorare le pannellature lungo corso Vecchio. L’iniziativa, promossa dal comitato dei commercianti della vita in collaborazione con il Comune di Terni e la Krea Costruzioni, coinvolge anche i cittadini, invitati a partecipare attivamente alla realizzazione dell’opera. Quattro gli sponsor privati in campo: Automax Terni (concessionario ufficiale EVO), Chef Academy Terni (accademia internazionale di cucina e pasticceria), MD Radio, Kappa Fitness Studio Terni (studio di personal training). Il progetto artistico è di Lo Zoo di Simona che, a titolo gratuito, dipingerà l’opera e coordinerà chiunque vorrà partecipare, presentandosi sul posto sabato e domenica dalle 9 alle 18. «Per tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione – afferma Daniela Tedeschi, portavoce dei commercianti di corso Vecchio – il murales trasformerà le pannellature del cantiere, di per sé esteticamente poco gradevoli, in un elemento di arredo urbano che darà un tocco di colore e vivacità alla nostra via, nell’attesa di poter tornare ad ammirare e a vivere il nostro amato teatro Verdi. Un sentito ringraziamento all’assessore Michela Bordoni, al responsabile del procedimento Matteo Bongarzone, alla Krea Costruzioni, agli sponsor che sono stati determinanti e a Simona che ha voluto fare questo regalo alla città». Parafrasando la celebre frase di Willy Wonka, il cioccolatiere Luca Calvani aggiunge: «Il segreto non è il cioccolato in sé, ma è la bellezza del luogo in cui ritrovarsi per gustarlo». «Invitiamo tutti i nostri concittadini – conclude Daniela Tedeschi – a venire sabato e domenica a condividere con noi questa allegra esperienza di creatività e di contributo civico, in una sorta di grande festa di quartiere dove ritrovarsi per vivere insieme l’emozione di divertirsi facendo qualcosa di utile per la collettività».

Condividi questo articolo su