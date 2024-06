Musica e ‘gemellaggio’ Italia-Thailandia in cucina: appuntamento venerdì a Schifanoia

Una cena a base di pietanze thailandesi, preparate da una giovane signora originaria della Thailandia che si è trasferita a Narni da molti anni. Lei si chiama Bussaba Boonraj e vive con suo marito Andrea, un narnese, alla periferia della città. L’idea di allestire un mezzo mobile e partecipare alle iniziative di street food che si svolgono ovunque, è venuta a questa giovane coppia qualche tempo fa. E date le origini di Bussaba, quale idea migliore di proporre agli avventori delle pietanze thai? E così è stato.

«Casa Thai Pad – spiega la giovane donna thailandese -, è un progetto che nasce da una volontà di condividere la nostra passione per la buona cucina e il benessere a tavola con le persone. Renderlo un lavoro non è stato facile tra vari adempimenti burocratici, investimenti e formazione. Il nome dice molto del nostro progetto, ‘Casa Thai Pad’ infatti propone dei menù gustosi, adatti a soddisfare il palato ed al tempo stesso salutari, che aiutano a mantenere il benessere del corpo. È la stessa cucina che riempie la nostra tavola sin dal primo giorno della nostra convivenza, una fusione di sapori e odori della cucina thailandese e materie prime nostrane. Questo è quello che per noi significa ‘Casa Thai Pad’, il calore e l’amore di una cucina casalinga con il profumo ed il sapore di un sogno lontano».

Alla Pro loco ‘Amici di San Michele’ di Schifanoia di Narni è venuta così l’idea di organizzare una serata per metà ‘italiana’ e per l’altra metà thailandese. Una serata ‘disco’, in programma venerdì 21 giugno, dove si balleranno i più grandi successi del passato, dagli anni ’70 ai 2000, passando per gli ’80 ed i ’90, proposti dal dj Mauro Pacelli. Accanto alla musica l’idea di proporre la cena thailandese; un’inedita accoppiata che sta riscuotendo un forte interesse.

La serata, organizzata in collaborazione con l’associazione 2000, avrà luogo presso gli impianti sportivi di Campoforte, situati lungo la provinciale Calvese, a due passi da Schifanoia di Narni. La serata è ad ingresso libero e aperta a tutti. Chi vorrà cenare, potrà prenotare un tavolo al numero di telefono 371.6227346, tutti gli altri potranno arrivare quando lo vorranno. A disposizione, oltre alle specialità thailandesi, ci saranno aperitivi e dolci italiani, aria fresca e tanta bella musica.