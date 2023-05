55° Corsa all’Anello: vince Fraporta. Paterni miglior cavaliere

Un Campo de li Giochi affollatissimo, nonostante le condizioni meteo poco rassicuranti che non hanno fermato cittadini e turisti, ha visto domenica 14 maggio un’intensa e avvincente gara equestre chiudere la 55° edizione della Corsa all’Anello di Narni: a vincere è stato il Terziere di Fraporta con 210 punti, secondo il Terziere di Santa Maria con 165 punti e terzo il Terziere di Mezule con 160 punti.

Nella prima tornata Ernesto Wilmi Santirosi di Mezule su Deserto Proibito ha totalizzato 45 punti, Leonardo Piciucchi di Fraporta su Sou Encantada 60 e Marco Diafaldi di Santa Maria su Spirit of Fall 45. Nella seconda tornata Marco Bisonni di Santa Maria su Sky Bridge ha totalizzato 45 punti, Tommaso Finestra di Mezule su Scoiattolina 75 e Jacopo Rossi di Fraporta su Don Medellin 75. Nella terza tornata Luca Paterni di Fraporta su Mazzini ha totalizzato 75 punti, Tommaso Suadoni di Santa Maria su In the Woods 75 e Cristiano Liti di Mezule su Air County 40. A vincere il titolo di miglior cavaliere di questa 55esima edizione è stato Luca Paterni di Fraporta.

La Corsa all’Anello è promossa dall’omonima associazione, con il sostegno e il patrocinio della Comunità Europea, della Regione Umbria, della Provincia di Terni, del Comune di Narni, della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, della Camera di Commercio dell’Umbria.

