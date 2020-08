Abbandona rifiuti alle Gole del Nera: filmato e multato a Narni

Non sono bastati gli ‘inviti’ di un giovane narnese che si trovava in zona a dissuadere un altro cittadino ad abbandonare sacchi pieni di rifiuti all’ingresso della pista ciclopedonale delle Gole del Nera, a Narni. Foto e video raccolte dal ragazzo, però, hanno consentito in breve tempo di rintracciare e multare l’inquinatore, che ora dovrà pagare ben 600 euro.

I fatti

A raccontare l’episodio avvenuto qualche giorno fa – che rappresenta due lati della stessa medaglia, da un lato quello dell’inciviltà, dall’altro del grande senso civico – è stato via social direttamente il sindaco, Francesco De Rebotti. Il quale, grazie al materiale video-fotografico ricevuto, ha potuto fare una segnalazione più che circostanziata ai carabinieri forestali, che hanno poi provveduto ad elevare la sanzione. Il primo cittadino ringrazia sia il giovane cittadino che i militari, intervenuti immediatamente, con tanto di rimozione del materiale abbandonato. «Chiunque ci si trovi – è l’appello di De Rebotti – segua l’esempio e documenti il più possibile questi ignobili gesti». Altri cittadini incivili sarebbero già stati individuati grazie alle fototrappole.