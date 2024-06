Narni, abbandono rifiuti: maxi sanzione da 2.500 euro

Una maxi sanzione penale da 2.500 euro per abbandono rifiuti. Questo l’esito dell’attività della polizia Locale a Narni Scalo, in seguito alla scoperta di una discarica a cielo aperto: scattata la sanzione a carico dell’inquinatore, un privato cittadino. «Aveva pensato bene di sversare rifiuti di ogni genere, in uno slargo sterrato, in una bellissima area verde», sottolinea l’assessore Luca Tramini. «Un plauso alle agenti e agli agenti del corpo della polizia Locale che ogni giorno combattono contro l’inciviltà di alcuni soggetti che scambiano troppo spesso i nostri boschi per discariche. Non basta la piattaforma per il conferimento gratuito degli ingombranti oppure il ritiro a domicilio, per alcuni evidentemente è più comodo gettarli in mezzo ai nostri meravigliosi boschi. Tolleranza zero – prosegue Tramini – verso questi soggetti incivili che stanno rovinando e deturpando il nostro territorio. È iniziata una vera e propria battaglia contro questi tipi di reati che da ottobre sono divenuti penali, un comportamento che per quanto mi riguarda non ha nessuna scusante, che dimostra solamente disamore per il proprio territorio. Semplicemente inciviltà – conclude – che da oggi sarà pagata cara con la maxi sanzione».

