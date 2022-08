Narni, altro incendio boschivo tra Cigliano e San Pellegrino

Weekend di incendi nel Ternano. Mentre a Giove i vigili del fuoco sono ancora in azione nella bonifica dopo il rogo di venerdì, sabato le fiamme hanno interessato la zona tra San Pellegrino e località Cigliano: da quanto si apprende sono sul posto due squadre del 115 e il Dos – direttore delle operazioni di spegnimento -, con arrivo anche di un mezzo aereo per risolvere il problema. Ci sono delle case e la superstrada (il Rato, zona Capitone) non lontano dalle fiamme, ma la situazione è sotto controllo. A seguire la situazione in prima battuta c’è il sindaco Lorenzo Lucarelli. Il comando provinciale del 115 informa che è stato circoscritto ed a stretto giro andrà in fase di bonifica e in zona per la viabilità c’è anche la polizia Stradale di Terni.

