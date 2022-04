Narni, cade in galleria per il manto stradale: «È vergognoso»

Il grido di allarme – non l’unico sul territorio provinciale, al netto delle problematiche nei singoli comuni – è di un ciclista e fa riferimento allo stato del manto stradale nel Ternano. In questo caso si parla di Narni e, in particolar modo, la galleria lungo la strada statale Tiberina a poca distanza dal Ponte d’Augusto: uno sportivo è caduto a causa del pessimo contesto che si trascina da anni. «Ciò che è accaduto è il giusto e triste epilogo di una situazione a dir poco vergognosa, in generale riguardo le nostre strade e l’incuria con cui vengono amministrate da chi di dovere».

La caduta e la pericolosità



La segnalazione – con tanto di immagini – arriva in seguito ad una caduta di un ciclista nella giornata di giovedì: «Una galleria devastata e piena di buche, completamente abbandonata a sé stessa. Il bordo della carreggiata piena di ghiaia fino ad invadere quasi la sede stradale, zero illuminazione, zero segnaletica e zero informazioni sullo stato di abbandono e pericolosità della galleria. Così che, ogni volta che un ciclista entra in galleria non sa se ne uscirà vivo e sapete perché? Ve lo spiego io: non possiamo evitare le buche spostandoci a sinistra perché gli automobilisti ci suonano e ci investono perché loro devono andare a 180 all’ora in galleria come se fosse Montecarlo durante il Gran premio di Formula 1. Allora eviti le buche a destra, ma li trovi la trappola; altre buche e la ghiaia che tra l’altro vedi male perché non illuminata e a poco serve la luce che abbiamo sul manubrio».

L’appello e la critica

Il cittadino mostra le foto del suo amico ciclista esperto a terra e ferito: «Non ha potuto farci nulla, è caduto sbattendo la testa e la faccia sul muro ed è stato molto fortunato perché potrebbe capitare a chiunque di cadere lì ed essere investito e ucciso da un camion o una macchina, cosa che per fortuna stavolta non è avvenuta. So – conclude – che ci sono continue lamentale da parte dei residenti e non, ma evidentemente la vita delle persone conta zero. Mi piacerebbe sapere chi ha la competenza di quella galleria? Regione? Provincia o ancor più grave Comune di Narni? Fate qualcosa».