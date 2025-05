Proseguono gli appuntamenti della 57esima edizione della Corsa all’Anello di Narni, che oggi – venerdì 3 maggio – vive una delle giornate più attese: quella dedicata alle celebrazioni in onore di San Giovenale, patrono della città, e alla Corsa all’Anello storica, rievocazione in costume ambientata nel cuore del Medioevo.

Il ricco programma si apre aperto sabato mattina con la solenne celebrazione eucaristica in Cattedrale, presieduta dal vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia, monsignor Francesco Antonio Soddu, seguita dalla processione per le vie del centro. Nel pomeriggio, alle 17, spazio alla Corsa all’Anello storica nella Platea Major, secondo le antiche norme degli statuti comunali del 1371. I cavalieri dei Terzieri Mezule, Fraporta e Santa Maria si sfideranno nel tradizionale gioco equestre per infilare l’anello ‘d’argento super aurato’, simbolo di valore e abilità.

In serata doppio appuntamento: alle 21.15 in Cattedrale il concerto ‘Squilli di tromba per San Giovenale’ con il Swarm Trumpet Quartet e musiche rinascimentali; alle 22 in piazza dei Priori lo spettacolo ‘Tilopa e il contorno del diavolo’, firmato dalla compagnia I Giullari del diavolo, con giocoleria, fuoco, acrobazie e musica dal vivo, fino al gran finale con la danza delle sfere di cristallo di Rose Zambezzi.

Il weekend continuerà con numerose iniziative culturali, spettacoli e momenti di approfondimento. Domenica 4 maggio alle 11 al palazzo Comunale, tavola rotonda ‘Madonne, cavalieri, et lo populo tucto…’ sulle origini della Corsa; dalle 15.30 nel centro storico, trekking urbano sulle chiese scomparse e visita agli ambienti medievali e agli antichi mestieri; alle 16 in piazza dei Priori e Loggia, esibizione di falconeria a cura di Urbeveteris falconis; alle 17 in piazza Pozzo della Comunità, premiazione del concorso ‘Ritorno al Medioevo’ con la cerimonia del Premio Ninny Tenuzzo; alle 18.30 al palazzo Comunale, concerto medievale dell’Ensemble Micrologus; alle 21.30 all’Ala Diruta di Sant’Agostino, spettacolo di danza storica ‘Tempora vitae’ del gruppo La Pazzia del Ballo.

Lunedì 5 maggio alle 18 in piazza dei Priori, esibizione della scuola di bandiera degli Sbandieratori Città di Narni; alle 19 nell’Orto di poca considerazione, concerto ‘Il canto dell’acqua’ del gruppo Narrautori; alle 21.30 nella chiesa di San Francesco, spettacolo teatrale ‘Frate Francesco sposa Madonna Povertà’ dei Magazzini Artistici, dedicato al Santo Padre recentemente scomparso.

Martedì 6 maggio dalle 16 nei Giardini della Beata Lucia, animazione per bambini con ‘Un giardino per narrare’; alle 17 in piazza Pozzo della Comunità, Battesimo del Terziere Mezule; alle 18 a palazzo dei Priori, ‘Aperitivi delle pergamene’ con il dottor Arnaldo Casali, proiezione del film ‘La Stella di Greccio’ e degustazione di prodotti locali; alle 21.30 alla Loggia dei Priori, spettacolo teatrale ‘Aura Levatitia’, restituzione del laboratorio ‘De Aere’, tra magia tempestaria e suoni di cornamusa.