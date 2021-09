Narni, corsie ciclabili e ‘zone 30’: cambia la viabilità

Corsie ciclabili e ‘zone 30’ a Narni Scalo, lavoro avviato. Via al progetto di miglioramento della viabilità in integrazione con il rifacimento dell’asfalto in alcune vie principali.

Cosa è previsto

L’intervento – viene evidenziato – prevede la completa ripavimentazione di via della Libertà, via delle Rose e via Trieste con l’inserimento di arredo urbano, tramite attraversamenti pedonali rialzati e colorati, parcheggi prestabiliti, panchine e fioriere, utile ad attenuare la velocità delle auto. Modifica della viabilità rilevante con un unico ingresso sul parcheggio di fronte alle scuole medie e la creazione di un’unica uscita su via dei Garofani: «Lo stesso progetto a ‘zone 30’ è previsto, in una seconda fase, anche a via della Doga e via del Santuario». Il tutto è possibile grazie al finanziamento del ministero dell’Ambiente e il cofinanziamento del Comune.

L’obiettivo

Per il Comune la realizzazione delle corsie ciclabili ha l’obiettivo di «individuare uno spazio per chi usa la bicicletta più adeguato rispetto ad oggi e di avere una pericolosità diminuita nell’attraversare via Tuderte, spesso interessata dall’ingente presenza di auto in sosta lungo. Previste postazioni di esclusivo utilizzo per carico e scarico merci e aumentati oltre che contrassegnati numerosi posti di parcheggio per le disabilità; è presa in considerazione l’eccezionalità di una fermata per alcune particolari situazioni come ad esempio i mezzi di trasporto pubblici o di ritiro rifiuti, carico e scarico di merci particolarmente gravose o emergenze di qualsiasi tipologia come ambulanze e altri mezzi di soccorso. Le corsie ciclabili, che rispettano la larghezza individuata per le corsie stradali di 2,75 metri, saranno realizzate anche a Via della Stazione che sarà anche ripavimentata. L’intervento in questo caso è finanziato dalla Regione e dal Comune, nella parte di rifacimento della pavimentazione di via della stazione».