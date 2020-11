Un 38enne originario della provincia di Bari è stato denunciato, nella giornata di sabato, dai carabinieri del comando stazione di Narni. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari a Narni, si è allontanato più volte dalla su abitazione per mettere in atto condotte persecutorie nei confronti del proprietario dell’abitazione dove risiede. Condotte finite all’attenzione dell’Arma che, a seguito degli accertamenti, ha denunciato il 38enne per evasione ed atti persecutori.

