Narni, festa per i 101 anni di Liliana Marani

Ha festeggiato l’importante traguardo dei 101 anni di età circondata dall’affetto dei propri cari: parliamo di Liliana Marani, classe di ferro 1920 e originaria di Narni. Una vita nel segno del lavoro, la sua: da giovane Liliana si era trasferita a Roma dove aveva lavorato come collaboratrice domestica presso diverse famiglie. Durante la seconda guerra mondiale era andata a vivere in Sicilia, lavorando presso un’importante famiglia di Gela per diversi anni. Rientrata nella capitale, negli anni ’60, aveva conosciuto l’amore della sua vita e dopo la pensione del marito – erano gli anni ’80 – era tornata a Narni, dove tutt’oggi vive insieme ai propri cari, con ottimismo e grande spirito.

